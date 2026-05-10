Rekorların efendisi

2022-23 sezonunda Galatasaray'da dümene geçen Okan Buruk, üst üste dört sezon da sınır tanımadı. Sadece kupa kazanmakla kalmayıp, Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran deneyimli çalıştırıcı rekorları da paramparça etti. İşte 52 yaşındaki teknik adamın büyüleyen istatistikleri:

✔SÜPER Lig tarihinin en çok puan toplayan hocası: 102.

✔BİR sezonda en çok galibiyet: 33.

✔EN uzun galibiyet serisi: 17.

✔DEPLASMANDA üst üste en çok galibiyet:17.

✔İÇ sahada en uzun galibiyet serisi: 21.

✔İÇERİDE üst üste en uzun gol atma serisi: 35 maç.

✔EN hızlı 75 galibiyete ulaşma: 90 maç

✔OYUNCU (7) ve teknik direktör (5) olarak en çok şampiyonluk: 12.

✔ LİG tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşma: 64 maç.

✔LİG tarihinde art arda 4 kez şampiyon olan 2. hoca: 2022-23/2023-24/2024- 25/2025-26.

✔ GALATASARAY'IN en iyi lig başlangıcı: 7 galibiyet.



BÜYÜK bir mücadele ile üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, yeni hedef gösterdi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Kendime açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz" dedi.



OKAN BURUK (FUTBOLCU)

UEFA Kupası (1): 2000 UEFA Süper Kupa (1): 2000 Süper Lig (7): 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008

Türkiye Kupası (4): 1993, 1996, 1999, 2000

Süper Kupa (3): 1993, 1996, 1997

OKAN BURUK (TEKNİK DİREKTÖR)

Süper Lig (4): 2023, 2024, 2025, 2026

Türkiye Kupası (1): 2025 Süper Kupa (1): 2024



BURUK YILDIZ TAKTI!

GALATASARAY üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden teknik direktör Okan Buruk, son 7 sezonda gördüğü 5. şampiyonlukla Türk futbol tarihine geçti. Bir kez Başakşehir, 4 defa sarı-kırmızılı ekipte mutlu sona ulaşan Buruk, aynı takımda hem futbolcu (1997, 1998, 1999, 2000) hem de hoca (2023, 2024, 2025, 2026) olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek isim konumunda. Galatasaray'da futbol oynarken 16 kupa kazanan 52 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak G.Saray'ın müzesine 4 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa daha ekledi.



KAHRAMANLAR NE DEDİ?

Victor Osimhen: Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz.

Lucas Torreira: 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur.

Uğurcan Çakır: Hak edilmiş bir şampiyonluktu.

Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık.

Barış Alper Yılmaz: Kolay olmadı bizim için. Mücadeleyi bırakmadık. Taraftarımıza armağan olsun.

Ismail Jakobs: Şu anda kendimi çok özgür hissediyorum. Çok mutluyuz. Şimdi artık tatil zamanı.

Roland Sallai: Zor bir sezon geçirdik.

Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık bunu kutlama zamanı.

Davinson Sanchez: Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz.

Mario Lemina: Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk.



ŞAMPİYONLUKTA TÜRK GÜCÜ

LİGİN son 19 sezonunda şampiyonluğa Türk teknik direktörler ambargo koydu. Galatasaray'a bu sezon 26. zaferini yaşatan Okan Buruk ile bu gelenek kaldığı yerden devam etti. Sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı, 2007-08'den bu yana ipi göğüsleyen 17'nci hoca oldu. Geride kalan 66 sezonun 33'ünde yerli çalıştırıcıların başındaki ekipler şampiyonluğa imza attı. Ligde şampiyonluğa ulaşan son yabancı teknik adam, 2006- 2007'de Fenerbahçe ile Zico olmuştu.