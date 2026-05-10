Son dakika haberi: Muğlaspor, 1. Lig’e yükseldi! Elazığspor penaltılarda kaybetti

Muğlaspor, 2. Lig play-off finalinde Elazığspor ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynandı.
Kritik maçta Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Şener üstlendi.
VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Samet Çavuş ile Adnan Deniz Kayatepe görev aldı.
Muğlaspor – Elazığspor finalinde normal süre ve uzatmalar golsüz beraberlikle noktalandı.
Elazığspor'u seri penaltı atışlarında 8-7 mağlup eden Muğlaspor, 1. Lig'e yükseldi.
İLK 11'LER
Muğlaspor: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Yalçın Kaya, Sırat Yeşilördek, Serhat Enes Çalışan, Fatih Somuncu, Abdurrahman Canlı, Cemal Ali Kızılateş, Muhammet Enes Gök, Sedat Şahintürk, Yasin Abdioğlu.
Elazığspor: Furkan Köse, Mehmet Yılmaz, Sakıb Aytaç, Süleyman Özdamar, Muhammet Çakı, Maksut Taşkıran, Burak Altıparmak, Hakan Yavuz, Halil İbrahim Sönmez, Sertaç Çam, Enes Soy.
1. LİG'E YÜKSELEN 3 TAKIM BELLİ OLDU
2. Lig'den 1. Lig'e yükselen 3 takım daha önce netlik kazanmıştı.
Gruplarını şampiyon tamamlayan Bursaspor ile Batman Petrolspor, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.
Öte yandan bir diğer play-off finalinde Muş Spor engeline takılmayan Mardin 1969 Spor da 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.