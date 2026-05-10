Kayserispor lige veda etti

DEPLASMANDA Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Kayserispor, puan cetvelinde son sıraya geriledi ve Süper Lig'e veda etti. Ev sahibi takımın 8. dakikada Elia Meschack ile bulduğu gole, 13. dakikada Laszlo Benes ile karşılık veren sarı-kırmızılı ekip. 40. dakikada Florent Hadergjonaj'ın ağları bulan vuruşuna engel olamadı. Mücadelenin sonucunu 60. dakikada İbrahim Kaya belirledi.

Karagümrük'e 3 puan yetmedi

FATIH Karagümrük'ün son haftalardaki çırpınışı Süper Lig'de kalmasına yetmedi. Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Fatih Karagümrük'ün tek golünü 70. dakikada Anıl Yiğit Çınar kaydetti. İstanbul ekibi, Süper Lig'e evinde Alanyaspor karşılaşmasıyla veda edecek.

G.Birliği umutlu Paşa tedirgin!

G.BIRLIĞI, kendisi gibi tehlikeli bölgede olan Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve kümede kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Başkent'te oynanan karşılaşmada konuk takım 1. dakikada Benedyczak'ın golüyle öne geçti. Benedyczak 12'de bu kez penaltıdan ağları sarstı. 42. dakikada Traore farkı 1'e indirirken 45+4'te Goutas, skora eşitliği getirdi. Tongya 70'te penaltı golüyle Gençlerbirliği'ni galibiyete taşıdı.

Eyüp 'Bozok'la 12'den vurdu

EYÜPSPOR, son haftalardaki çıkışını Ç. Rize karşısında sürdürdü: 4-0. Umut Bozok'un 18'deki penaltı atışıyla öne geçen eflatun-sarılı ekip, 29'da Metahan, 45'te Calegari ile soyunma odasına 3-0 önde girdi. 88'de son noktayı koyan isim Emre oldu. Umut Bozok, attığı golün yanı sıra verdiği üç asistle maçın yıldızı oldu