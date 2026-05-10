Tek başına 1 numara

Uğurcan Çakır
, oynadığı ilk sezonda performansıyla Galatasaray
'ın efsaneleşen eldiveni Fernando Muslera
'yı unutturdu. 27.5 milyon Euro bonservisiyle Süper Lig'in en yüksek bedelli kalecisi ünvanına sahip olan başarılı file bekçisi, parasının hakkını verdi. Aslan'ın 4'üncü şampiyonluğunda başrolde yer alan ve kurtarış değerinde yüzde 78 ile kariyerinin zirvesine ulaşan Uğurcan, Süper Lig'de de 1 numaraya kuruldu.
Maç başı 0.8 gol yeme, 7.69 engellenen gol ve yüzde 29.5'lik isabetli pas karnesinde ligde ilk basamağın sahibi olan sarı-kırmızılı eldiven, ceza sahası dışından 1 gol görerek kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadı. Toplamda ise kalesini 12 kez gole kapatmayı başardı.