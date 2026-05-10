Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyon AEK!
Giriş Tarihi: 10.05.2026 22:37

AEK, Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'u 2-1 devirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

AA
Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'u son dakikada bulduğu golle 2-1 yenen AEK şampiyon oldu.

Atina şehrindeki Allwyn Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın 62. dakikasında Panathinaikos, Andrews Tetteh ile öne geçerken AEK, 72. dakikada Zini ile beraberliği yakaladı.

AEK, Joao Mario'nun 90+3. dakikada attığı golle Panathinaikos'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda toplamda 70 puana ulaşan AEK bitime iki maç kala 62 puandaki Olympiacos'un önünde yer aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AEK #PANATHİNAİKOS #JOAO MARİO

