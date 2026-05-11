1. Lig biletini alan son takım Muğlaspor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off finalinde Muğlaspor, Elazığspor'u penaltılarda 8-7 yenerek 1. Lig bileti aldı.
Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan mücadele büyük heyecana sahne oldu. Normal süresi ve uzatma bölümlerinde iki takım da üstünlüğü ele geçiremezken eşitlik bozulmadı ve penaltılara geçildi. Penaltı atışlarında Elazığ'ı saf dışı bırakan Muğlaspor; Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından Trendyol 1. Lig'e çıkan dördüncü ve son ekip oldu.
3 sezonda üç lig atlayan Ege temsilcisi, 2024'te Bölgesel Amatör Lig, 2025'te 3. Lig ve 2026'da 2. Lig'de bir üst kademeye yükselme sevinci yaşadı.