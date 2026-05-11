Arda Turan’dan savaşın gölgesinde tarihi şampiyonluk

Arda Turan
'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk
, Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 27. haftasında SK Poltava'ya konuk olan turuncu-siyahlılar, deplasmanda rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla 66 puana yükselen Arda Turan'ın öğrencileri, en yakın rakibine 11 puan fark atarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.
Sezon başında Shakhtar'ın başına geçen 39 yaşındaki teknik adam, Avrupa'da lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçerken,
savaşın hüküm sürdüğü ülkede büyük bir zafere imza attı. Ukrayna ekibi ise 16. kez şampiyonluk kupayı müzesine götürdü. Arda Turan, Türkiye'de Eyüpspor'u TFF 1. Lig'de şampiyonluğa taşıyıp Süper Lig'e çıkarmıştı.