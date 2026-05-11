Arda Turan’dan tarihi başarı! Bir ilke imza attı...

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşıyan Arda Turan, Türk teknik direktörlük tarihinde unutulmaz bir başarıya imza attı.

Ukrayna Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenen Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkararak 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Shakhtar Donetsk'in başına resmi olarak geçen yıl 1 Temmuz'da geçen Arda Turan, Murat Yakın'dan sonra Avrupa liglerinde birinci lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.

Genç teknik direktör, 2023-2024 sezonunda Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'de de şampiyonluğa ulaşmıştı.

1 Temmuz 2025'te göreve gelen Arda Turan, Ukrayna ekibi ile çıktığı 48 maçta 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalde boy göstererek Avrupa kupalarında bu aşamaya ulaşan beşinci Türk teknik direktör de olmuştu.

UEFA kulüp turnuvalarında bir Türk takımını yarı finale taşıyan diğer teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca 39 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa kupalarında bir yabancı kulübün başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik direktör olarak tarihte yerini almıştı.

Avrupa'nın farklı liglerinde görev alarak Türk teknik direktörlüğünü yurt dışında temsil eden isimler şunlar oldu:

MURAT YAKIN, İSVİÇRE FUTBOL TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Türk asıllı İsviçre vatandaşı çalıştırıcı Murat Yakın, kulüp düzeyinde İsviçre'de Basel, Grasshoppers, Sion ve Rusya'da Spartak Moskova'yı çalıştırdı.

2012 yılında istikrarsız bir dönem geçiren Basel'in başına geçen Murat Yakın, 2013 ve 2014 yıllarında İsviçre Süper Lig şampiyonu olarak üst üste iki kez lig kupasını kaldırdı.

UEFA Avrupa Ligi 2012-2013 sezonunda Basel'i yarı finale taşıyan Murat Yakın, o sezon kupayı kazanan Chelsea'ye elendi.

Şu anda İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran 51 yaşındaki teknik direktör, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre'yi çeyrek finale taşımıştı.

FATİH TERİM'İN İTALYA VE YUNANİSTAN MACERASI

Fatih Terim'in Avrupa kariyeri, İtalya ve Yunanistan'da önemli deneyimlerle şekillendi.

İtalya'da Fiorentina kariyerine 1 Temmuz 2000'de başlayan Fatih Terim, takımıyla 28 maça çıktı.

Terim, Floransa ekibinin başında bu süreçte 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Temmuz 2001'de Milan'la yoluna devam eden tecrübeli teknik direktör, 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda kasım ayında görevini bıraktı.

Aralık 2023'te Yunanistan ekibi Panathinaikos ile sözleşme imzalayan Terim, takımıyla 26 maça çıktı.

Türk çalıştırıcı, Yunan ekibinde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.