Arjantin’in Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Arjantin Milli Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Lionel Scaloni'nin belirlediği kadroda Lionel Messi de yer aldı.
Paulo Dybala'nın sakatlığını atlatmasına rağmen ön kadroda yer almaması dikkat çekti.
Arjantin'in 55 kişilik geniş Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso, Walter Benitez, Facundo Cambeses, Santiago Beltran.
Defans: Agustin Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolas Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martinez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Gabriel Rojas.
Orta saha: Maximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Anibal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernandez, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolas Dominguez, Emiliano Buendia, Nico Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomas Aranda, Giuliano Simeone, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni.
Forvet: Santiago Castro, Lautaro Martinez, Jose Manuel Lopez, Julian Alvarez, Mateo Pellegrino, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Alejandro Garnacho, Matias Soule, Valentin Barco.