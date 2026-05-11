Barcelona’dan Clasico zafer

İspanya
'da El Clasico düellosu büyük heyecana sahne oldu. Barcelona
evinde ezeli rakibi Real Madrid
'i 2-0 devirerek bitime üç hafta kala farkı 14 puana çıkararak şampiyonluğunu ilan etti. Katalan ekibi üst üste 2. toplamda 29. kez La Liga'yı zirvede tamamlarken tarihinde ilk kez bir El Clasico zaferiyle kupaya uzandı. Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick
'in babasının dün öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Deneyimli teknik adam acı habere rağmen Real Madrid derbisinde takımının başında sahaya çıkma kararı aldı. Barça, İspanya Ligi tarihinde 34 maçın 29'unu kazanan ilk takım oldu.