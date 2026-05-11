Beşiktaş için Nabil Bentaleb iddiası!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Siyah-beyazlıların, Nabil Bentaleb'i radarına aldığı belirtildi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Lille'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nabil Bentaleb'e yeni sözleşme teklif ettiği aktarıldı.
Cezayirli orta sahaya yoğun bir ilgi olduğu vurgulandı.
Beşiktaş'ın Nabil Bentaleb transferi için temaslara geçtiği kaydedildi. Nabil Bentaleb transferinde Türkiye'den bir büyük kulübün daha devrede olduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan'dan 2 kulüp, Katar'dan 1 kulüp, Fransa'dan 1 kulüp ve İngiltere'den bazı kulüplerin Bentaleb'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.