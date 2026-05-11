Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş için Nabil Bentaleb iddiası!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 21:49

Beşiktaş’ın Lille forması giyen Nabil Bentaleb ile ilgilendiği öne sürüldü.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Siyah-beyazlıların, Nabil Bentaleb'i radarına aldığı belirtildi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Lille'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nabil Bentaleb'e yeni sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

Cezayirli orta sahaya yoğun bir ilgi olduğu vurgulandı.

Beşiktaş'ın Nabil Bentaleb transferi için temaslara geçtiği kaydedildi. Nabil Bentaleb transferinde Türkiye'den bir büyük kulübün daha devrede olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'dan 2 kulüp, Katar'dan 1 kulüp, Fransa'dan 1 kulüp ve İngiltere'den bazı kulüplerin Bentaleb'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
