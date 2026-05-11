Bursaspor için David Akintola iddiası!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 22:20

Bursaspor’un Hull City forması giyen David Akintola’yı transfer etmek istediği iddia edildi.

2. Lig'de şampiyon olan ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Bursaspor için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Bursaspor'un Hull City forması giyen David Akintola'yı radarına aldığı vurgulandı.

Fanatik'in haberine göre; David Akintola transferi için Bursaspor cephesinin Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile temasa geçtiği ifade edildi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in onay vermesi halinde, yeşil-beyazlılarda yöneticilerin Londra'ya gideceği ve görüşmelere başlayacağı vurgulandı.

Bursaspor'un David Akintola'nın maaş beklentisi ve bonservis şartlarını detaylı şekilde değerlendirdiği belirtildi.

Hakan Kurt - Editör
#BURSASPOR #HULL CİTY

