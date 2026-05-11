Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı

1963 yılında kurulan TFF 1. Lig'de yeni puan rekoru Erzurum temsilcisinden geldi. Erzurumspor FK, 38 haftalık sezonda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip topladığı 81 puanla sezonu lider tamamladı.

Daha önceki rekor, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor'a aitti. Samsunspor söz konusu sezonda 78 puan toplamıştı.

2013-2014 sezonunda ise İstanbul Başakşehir, 36 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 78 puana ulaşmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör