Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA Dünya Kupası için 'Teknik Çalışma Grubu' açıklandı!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 17:31

İHA
FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası için 'Teknik Çalışma Grubu'nu açıkladı. Bu grup, turnuvadaki tüm maçların en son teknolojiyle analizini sağlama görevini üstlenecek.

FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger'in rehberliğinde oluşturulan TSG, Otto Addo (Gana), Tobin Heath (ABD), Jürgen Klinsmann (Almanya), Jayne Ludlow (Galler), Michael O'Neill (Kuzey İrlanda), Gilberto Silva (Brezilya), Jon Dahl Tomasson (Danimarka), Paulo Wanchope (Kosta Rika), Aron Winter (Hollanda) ve Pablo Zabaleta'dan (Arjantin) oluşuyor. Panel, FIFA Kıdemli Futbol Uzmanı Pascal Zuberbühler ve Futbol Performans Analizleri (FPI) Lideri Tom Gardner tarafından yönetilecek ve Miami ve Dallas'ta yerinde, Manchester'da (Birleşik Krallık) uzaktan çalışan bir futbol analistleri, veri mühendisleri, veri bilimcileri ve performans analistleri ekibi tarafından desteklenecek.

WENGER'DEN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Wenger de, "Teknik Çalışma Grubu, oyundaki eğilimleri belirlemeye, gelecek nesilleri futbolun gelişimine hazırlamaya ve oyuncuların gelecekte ihtiyaç duyacakları nitelikleri vurgulayarak sporu daha heyecanlı hale getirmeye yardımcı oluyor" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI

