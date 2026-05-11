Forvetlere kafa tuttu

Sezonu forvet kriziyle geçiren Fenerbahçe
'nin gol yükünü Anderson Talisca
çekti. Brezilyalı 10 numara, bitime 1 hafta kala 30 lig maçında 19 gol atarken, krallık yarışında Trabzonsporlu Paul Onuachu (22) ve Başakşehirli Eldor Shomurodov'u (21) takip etti. Talisca, rakipleri son haftayı skor üretmeden tamamlar kendisi de 3 ve üzeri gol atarsa krallığa ulaşabilir. 32 yaşındaki oyuncu, toplam 45 karşılaşmada ise 27 gol-5 asistlik performans sergiledi.
KAZANCI 5.5 MİLYON EURO!
8 Şubat'ta 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Talisca, önümüzdeki sezondan itibaren senede 5.5 milyon Euro kazanacak.