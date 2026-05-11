Francesco Farioli'nin serbest kalma maddesi!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 18:48

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli’nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ortaya çıktı.

Portekiz temsilcisi Porto'da şampiyonluk yaşayan Francesco Farioli, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Milan ve Chelsea'nin Francesco Farioli ile ilgilendiği iddia edildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Francesco Farioli'nin şu anda tamamen Porto'ya odaklandığı belirtildi.

Porto'nun yeni sezon planlaması için Francesco Farioli'nin çalışmalara başladığı vurgulandı.

Francesco Farioli'nin sözleşmesinde 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu aktarıldı.

Öte yandan bu maddenin sezon içerisinde 20 milyon euroya yükseldiği belirtildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
