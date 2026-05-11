Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Herkese salladı
Giriş Tarihi: 11.05.2026

G.Saray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro İcardi, sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi: "Kimi zaman şişman; kimi zaman zayıf olduğumu, bittiğimi, eski Mauro olmadığımı söylediler. Ama istatistikler kendi adına konuşur. Zaman, herkesi ve her şeyi eninde sonunda ortaya koyar. Ve işler zorlaştığında, baskı arttığında tarihi değiştirebilecek birkaç kişi vardır. Bir kez daha, 'Yapamaz' denilen şey şampiyonluğa dönüştü. Yine lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı. Teşekkür ederim ancak herkese değil… İnancını hiç kaybetmeyenlere, en zor zamanlarda bile beni savunanlara… Dört yıl boyunca verilen sevgi kelimelerle anlatılamaz. Ve en büyüklerin duyduğu saygı ile hayranlık öyle kolay kazanılmaz. Hak edilir, gerçektir ve içtendir..."

İCARDİ'NİN MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Mauro İcardi'nin menajerini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'a davet etti. Sözleşmesi biten Arjantinli futbolcu ile Aslan bir görüşme daha yapacak. İcardi maaşında indirime giderse ve belli bir maç oynama garantisi verirse sarı-kırmızılı takım kendisine 1+1 yıllık anlaşma teklif edecek. İcardi bu sezon G.Saray'dan 10 milyon Euro almıştı.

