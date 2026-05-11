Hull City'den Premier Lig için dev adım!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 00:00 Son Güncelleme: 12.05.2026 00:11

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off yarı finalinde Milwall'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sergej Jakirovic'in finaldeki rakibi bu akşam belli olacak.

İngiltere Championship play-off yarı final rövanşında Milwall ile Hull City, The Den Stadyumu'nda karşıya geldi. İlk maçta sahadan beraberlikle ayrılan Hull City, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City'e galibiyeti getiren golleri; 64.dakikada Bellumi, 79.dakikada ise Gerhardt kaydetti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu sonucun ardından İngiltere Championship play-off finaline yükseldi.

Hull City'nin finaldeki rakibi, bu akşam oynanacak Southampton – Middlesbrough maçının ardından belli olacak. Final, 23 Mayıs Cumartesi gübü Wembley Stadı'nda oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
