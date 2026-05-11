İstikrar abidesi!

Giriş Tarihi: 11.05.2026

Şampiyonluk özlemi 12 yıldır bitmeyen F.Bahçe, son 10 senede 6 kez ikinci oldu. 67 yıllık lig tarihinde 27 kez liderin ardında kalarak Türkiye’de rekoru tek başına elinde tutan sarılacivertliler dünyada 6’ncı sırada

UĞUR ÇEM
Galatasaray, Antalyaspor'u yenip üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olurken Fenerbahçe bir sezonu daha hayal kırıklığıyla tamamladı. Sarı-lacivertli takım, yaptığı rekor transferlere rağmen hasreti bitiremezken özlem 12 yıla çıktı. Kanarya son 10 senede tam 6 kez ikinci oldu. Profesyonel liglerin kurulduğu 1959'dan bu yana 27 defa zirvenin arkasında kalan Fenerbahçe, Türkiye'de rekoru tek başına elinde tutuyor. Kanarya'yı, Beşiktaş (14), Galatasaray (11) ve Trabzonspor (9) takip ediyor. Sarı-lacivertliler, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer aldı.

ZİRVEDE 37 KEZLE RANGERS VAR
Fenerbahçe, uluslararası arenada 6'ncı sırada bulunuyor. İskoç ekibi Rangers, Celtic'in domine ettiği ligde 37 kezle ilk basamağın sahibi oldu. Macaristan'ın en çok şampiyon olan kulübü Ferencvaros, aynı zamanda 36 kezle en fazla liderin arkasında kalan takım durumunda. Bulgar kulübü Çerno More (32), Portekiz temsilcisi Benfica (31) ve İspanyol devi Barcelona (28) listenin müzmin ikincileri arasında.

