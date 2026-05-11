Lukaku iddiası

Fenerbahçe
'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışı Avrupa basınında da yapılacak transferler üzerinden ilgiyle takip ediliyor. İtalyan İl Mattino, Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Napoli forması giyen Romelu Lukaku
'yu alacağını yazdı. Haberde, Yıldırım'ın yakın çevresine "Kazanırsam alacağım" dediğine yer verildi. Gazete oyuncunun yıllık 7 milyon Euro'yu aşkın maaşı nedeniyle Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in bu ayrılığa sıcak bakacağı bilgisini de paylaştı. 2024 yılında 30 milyon Euro bonservis ödenen Belçikalı forvetin, sözleşmesi 2027 yılında bitecek. 32 yaşındaki Lukaku, bu sezon Serie A'da sadece 5 maçta 40 dakika süre aldı ve 1 gol attı. İnter'in 11 yıllık özlemine son vererek Serie A şampiyonu olduğu 2020-21'de kadronun en önemli isimlerindendi.