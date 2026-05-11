Muçi için bastırıyor

Giriş Tarihi: 11.05.2026

Opsiyon süresinin bittiği düşünüldü ancak son tarih 20 Mayıs! Trabzonspor, 8.5 milyon Euro satın alma şartı bulunan Arnavut yıldıza yaptığı teklifi yükseltecek. İndirimi düşünen Beşiktaş’ın isteği, tutarın önemli kısmının nakit verilmesi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 10 maçlık gol orucunu Beşiktaş derbisinde bozdu. Bordomavili takımın hocası Fatih Tekke'nin "Gerçek Muçi'yi gördük" diyerek övdüğü oyuncunun 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun dün dolduğu ancak tarihin 20 Mayıs olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor, Beşiktaş'a yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi güncellemeyi düşünüyor. Tekke'nin takımda kalmasını istediği oyuncu için, siyahbeyazlıların indirime gidebileceği fakat bonservisin önemli bir bölümünü nakit istediği öğrenildi. Muçi'nin gönlünün, Trabzonspor'da olduğu ve bu faktörün eli rahatlattığı belirtildi. Teknik heyet, problemin çözümleneceğine inanıyor.

REKOR KIRDI
Bu sezon Trabzonspor'un skor yükünü çeken Ernest Muçi, 14 gol-7 asistle 21 gole doğrudan katkı sağladı. Bordo-mavili formayla kariyer rekorunu kırdı.

