Muhammet Demir, Bursaspor’dan ayrıldı!

1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Bursaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Yeşil-beyazlılar, takım kaptanlarından Muhammet Demir ile yollarını ayırdı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İki sezondur başarıyla formamızı terleten ve şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan takım kaptanımız Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhammet Demir'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz."

