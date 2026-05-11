Muhammet Demir, Bursaspor’dan ayrıldı!

Giriş Tarihi: 11.05.2026 19:22

Bursaspor, Muhammet Demir ile yolların ayrıldığını açıkladı.

1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Bursaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Yeşil-beyazlılar, takım kaptanlarından Muhammet Demir ile yollarını ayırdı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İki sezondur başarıyla formamızı terleten ve şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan takım kaptanımız Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhammet Demir'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
