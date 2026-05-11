Muslera’nın veda yemeğinde 4. şampiyonluk geldi!

Üs üste 4. şampiyonluğu kazanarak tarih yazan Galatasaray
'da 26. zaferin taşları sezon başında döşendi. Avrupa'daki başarısını ligde şampiyonlukla taçlandıran
sarı-kırmızılı takımda birçok gizli kahraman yer alıyor. Ancak Osimhen'in insanüstü mücadelesi bu sezona damga vurdu. İşte SABAH Spor farkıyla 26. kupanın hikâyesi...
Bu senenin şampiyonluğunda 14 sene kaleyi başarıyla koruyan Muslera geçen sezonun bitiminde yolun sonuna geldi. Haziran'ın ilk haftasında Uruguaylı eldiven için takım arkadaşları veda yemeği düzenledi. Teknik direktör Okan Buruk
ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu
da yemeğe davet edildi. Buruk-Kavukcu ikilisi, duygusal ortamda geçen yemekte Nijeryalı yıldızla baş başa sohbet etti. Tecrübeli forvet, Napoli ile anlaşmaları halinde Galatasaray'da devam edeceğini birinci ağızdan söyledi.
Bu müjdeli haber, bir ay medyadan gizlendi ancak yeni sezon planlaması Osimhen'e göre yapıldı.
87 MİLYON 'LUK FEDAKÂRLIK
Osimhen transferi haftalarca sürdü. Napoli cephesi, 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde bir türlü geri adım atmadı. Bu sırada devreye Suudiler girdi. Al-Hilal sezon başına 50 milyon Euro'dan 3 yıllık teklifi masaya koyunca Galatasaray'ın morali bozuldu
. Ancak Osimhen 3 yılda 87 milyon Euro daha az para kazanmayı göze alarak sezon başına 21 milyon Euro'dan sarı-kırmızılı takıma 'Evet'
dedi. Nijeryalı yıldız bu fedakârlığı yapınca başkan Dursun Özbek
de banka teminatını halletti ve Napoli'nin istediği 75 milyon Euro bonservis verildi.
BARIŞ NASIL SAĞLANDI?
Neom'dan 10 milyon Euro'luk astronomik teklif alan Barış Alper Yılmaz
, Suudi Arabistan'a gitmek istedi. Hatta antrenmana çıkmamayı bile göze aldı. Takım arkadaşı Torreira, "6 numara da arıyorlar mı?"
diye espri yaparak Kemerburgaz'daki gergin ortamı yumuşattı. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk ise geri adım atmadı ve 35 milyon Euro'luk teklife rağmen transfere izin çıkmadı. Barış Alper'in garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkartıldı ve sözleşmesine 100 milyon TL üzerinde bonuslar koyularak motivasyonu sağlandı. "Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacım var"
diyen Okan Buruk da oyuncusundan yine maksimum katkıyı (12 gol-13 asist) aldı.
BAŞKANIN SON SÖZÜ HİKÂYEYİ DEĞİŞTİRDİ!
Transfere az ama öz karışan Dursun Özbek sezonun kırılmasına imza atacak kararı tek başına verdi. Ederson'un hem yaşını hem de yıllık ücretini dikkate alan başkan Özbek'in gönlünde Uğurcan Çakır yatıyordu. Şampiyonlar Ligi listesi teslim edileceği gün Trabzonspor'un kapısı çalındı, Uğurcan için ne isteniyorsa verildi ve sezonun hikâyesi değişti… Ederson hatalarıyla Fenerbahçe'yi yıktı, Uğurcan kurtarışlarıyla Galatasaray'ı zirvede tuttu.
BURUK HANGİ SÖZÜ VERDİ?
Sırasıyla Sane, Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan'ı kadrosuna katan, Osimhen'in bonservisini alan Galatasaray'da Okan Buruk sezon başında yönetime Şampiyonlar Ligi'nde başarı sözü verdi.
5-1'lik şok Frankfurt yenilgisi moralleri bozsa da 1-0'lık Liverpool zaferi, camiayı havaya soktu. Osimhen liderliğinde Avrupa'da yürüyüş başladı. Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu, zaman zaman Süper Lig'de Kocaelispor yenilgisi gibi puan kayıplarını beraberinde getirdi.
SANE OPERASYONU 12 HAZİRAN'DA BİTTİ!
Osimhen'den 'kalmak istiyorum' sözünü alan Abdullah Kavukcu'nun aklı sezon ortasında temas kurulan Leroy Sane'de idi. B.Münih'le anlaşamayan Alman yıldız için hızlı davranıldı. Fenerbahçe devreye girse de Devler Ligi faktörü ve G.Saray'ın vizyonu, tecrübeli ismi ikna etti. 12 Haziran'da İstanbul'a gelen Sane,
tesis çalışanlarına ismiyle hitap edecek kadar takımı benimsedi. Final haftalarındaki performansıyla şampiyonluğa katkıda bulunacaktı…
TARAFTAR ÇILDIRDI EDERSON'U İSTİYOR!
Fernando Muslera'nın yerine ilk aday Ederson'du. Kapıyı 25 milyon Euro'dan açan Manchester City bir ay boyunca süren pazarlıklarla indirime zorlandı. Tribünler hazırlık maçlarında "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" tezahüratlarıyla inledi. Fenerbahçe'ye yıllık 11 milyon Euro'dan imzayı atacak
Brezilyalı kaleci de 9 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelmeye hazırdı…
