Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini’den Amrabat açıklaması!

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Elche maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pellegrini, "Sezonu tamamlayacağız ve ardından önce nerede bitirdiğimize, sonra da kadroda hangi değişikliklerin olacağına bakacağız. Bu değişiklikler satın alma, satış ya da sözleşme bitişi gibi farklı nedenlerle gerçekleşebilir.

"TAKIMA ÇOK ŞEY KATTI"

Bu konu gelecekte konuşulacak ama Amrabat'ın o pozisyonda takıma çok şey kattığına şüphe yok. O bölgede bir uzmana sahip değildik. Marc Roca veya Altimira orada oynayabilir ancak benim için bu çok önemli bir görev." ifadelerini kullandı.

Betis formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Amrabat, 1 gol kaydetti.

Faslı futbolcu, kasım ayında Isco ile yaşadığı pozisyonda geçirdiği ayak bileği sakatlığı, Afrika Uluslar Kupası ve sonrasında geçirdiği operasyon nedeniyle 20'den fazla maç kaçırdı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör