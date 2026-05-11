Son imparator Okan Buruk

52'sindeki Okan Buruk
, teknik direktörlük kariyeri açısından daha çok genç denilebilecek bir yaşta... Buna rağmen her çalıştırıcıya nasip olmayacak türden başarılara daha şimdiden imza atmış durumda. Süper Lig
'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan deneyimli hoca, Fatih Terim
'in rekorunu da egale etti. Toplamda 5 şampiyonlukla Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak Fatih Terim'in (8) ardından, Süper Lig tarihinde ikinci sıraya yükseldi.
TEK RAKİBİ PEP GUARDİOLA!
Okan Buruk aynı zamanda hem futbolcu hem de teknik adam olarak 12 şampiyonlukla Süper Lig tarihinde en fazla zafer yaşayan isim oldu
. Avrupa'nın 10 büyük ligi tarihinde Pep Guardiola'nın ardından hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste 4 kez mutlu sona ulaşan ikinci isim konumundaki Okan Buruk, bunu aynı takımla başaran ilk kişi oldu.
RAKAMLARIN DA EFENDİSİ
Okan Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (115), puan toplayan (362) ve kalesini gole kapayan (49) takım Galatasaray
. Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%80) ve puan ortalaması (2.5) yakalayan teknik direktör ünvanı da Okan Buruk'a ait.
TOTTENHAM'IN RADARINDA
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; küme düşme tehlikesi yaşayan Tottenham, gelecek sezon Premier Lig'de kalmayı başarırsa G.Saray'ın şampiyon hocası Okan Buruk'a teklif yapacak. Buruk, haziran ayında son bulacak sözleşmesini sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık seçiminden sonra 2 yıl yenileyecek. Bu sezon üçüncü teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yoluna devam eden Londra ekibi ise 52 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor.
Tottenham, ligin bitimine son 3 hafta kala West Ham ile ligde kalma mücadelesi veriyor.
AVRUPA BASINI OSİMHEN'E BAĞLADI
G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. İşte yapılan yorumlar:
AS:
Osimhen, G.Saray'a şampiyonluğu kazandırdı.
MARCA:
F.Bahçe'nin G.Saray'ı engelleme çabaları yine sonuçsuz kaldı. Okan Buruk'un hanedanlığı devam ediyor.
KİCKER:
Boğaz'ın Aslanları, Süper Lig'deki konumlarını bir kez daha teyit etti. Bu durum özellikle F.Bahçe için sindirilmesi çok zor.
BİLD:
Sane, G.Saray ile şampiyonluğa ulaştı ve kariyerinde bir başka büyük başarıya imza attı.
FOOT MERCATO:
G.Saray bir kez daha Türk futbolunun zirvesine oturdu. Başarının sırrı Osimhen.
ÖZBEK'TEN SÜPER PRİM: 267 MİLYON TL
G.Saray'da üst üste 4 şampiyonluğun yönetim katındaki mimarı Dursun Özbek, elde edilen başarıyı sarı-kırmızılı camiaya hediye ettiğini söyledi. Özbek, "Taraftarımızla, oyuncularımızla, teknik ekibimizle, genel kurul üyelerimizle çok büyük bir emek var burada.
Mutlu sona ulaştığımız için çok sevinçliyim. Güzel bir şampiyonluk kazandık. Herkesi sevinmeye, mutluluğu paylaşmaya davet ediyorum" dedi. Bu arada Özbek, şampiyonluk primi olarak takıma 5 milyon Euro yani 267 milyon TL dağıtacak.
KUPA TÖRENİ ÇARŞAMBA GÜNÜ
Sarı-kırmızılılar, kupa seremonisi için pazar günkü Kasımpaşa maçını beklemeyecek. Antalya karşılaşmasının ardından oyunculara 4 gün izin verilirken kutlamalar için çarşamba akşamında karar kılındı. Okan Buruk ve futbolcular, Galatasaray Lisesi'nde toplanacak. Beyoğlu'ndan kalkacak üstü açık otobüsle RAMS Park'a geçilecek. Statta havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları ile görsel şölen yaşanacak.
Geçen sezon Yenikapı'da uzayan konserler yüzünden bu kez sanatçılar çağrılmayacak.