Süper Lig yolunda yarı final vakti

Süper Lig yolunda Trendyol 1. Lig playoff yarı final ilk karşılaşması bugün oynanacak. Pendik'i deviren Bodrum FK
ile Keçiörengücü'nü yenen Çorum FK
bugün kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka, 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alper Akarsu
yönetecek. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma yine aynı saatte Çorum'da yapılacak.
Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.