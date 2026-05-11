Taner Ankara: Çok şükür, bugün ilk maçı kazandık!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 00:00

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Çorum FK maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında konuk ettiği Çorum FK'yi 1-0 yenen Bodrum FK'de başkan Taner Ankara, futbolcuların mücadelesini övdü.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına konuşan Ankara, taraftara teşekkür etti.

Takımın enerjisinin çok yüksek olduğunu anlatan Ankara, "Ben hep başladığım günden beri şunu söyledim, önce futbolcu ister, sonra taraftar ister, sonra yönetim ister. Futbolcu arkadaşlarımız müthiş bir mücadele ruhu koyuyorlar. Bugün seyircimiz muhteşemdi." dedi.

Yönetimin her zaman futbolcuların arkasında olduğunu vurgulayan Ankara, "Çok şükür, bugün ilk maçı kazandık. İkinci maçı da görelim, ondan sonrasına bakarız. İnşallah hayırlısı ise Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun diyorum. Hayırlı olacaksa çıkalım." ifadelerini kullandı.

