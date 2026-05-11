TFF’den Dünya Kupası aday kadrosu açıklaması!

Giriş Tarihi: 11.05.2026 21:40

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası geniş aday kadrosu ile ilgili dolaşıma sokulan görselle ilgili bir açıklama yaptı.

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosunun açıklandığı bir görsel dolaşıma sokuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu bu kadronun doğru olmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız."

Hakan Kurt - Editör
