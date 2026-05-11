Trabzonspor, Muçi için el yükseltecek!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 08:42

Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi için kararını verdi. Bordo-mavililer, Arnavut yıldız için teklifini yükseltecek.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 10 maçlık gol orucunu Beşiktaş derbisinde bozdu.

TEKLİF GÜNCELLENECEK

Bordo-mavili takımın hocası Fatih Tekke'nin "Gerçek Muçi'yi gördük" diyerek övdüğü oyuncunun 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun dün dolduğu ancak tarihin 20 Mayıs olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor, Beşiktaş'a yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi güncellemeyi düşünüyor.

Tekke'nin takımda kalmasını istediği oyuncu için, siyahbeyazlıların indirime gidebileceği fakat bonservisin önemli bir bölümünü nakit istediği öğrenildi. Muçi'nin gönlünün, Trabzonspor'da olduğu ve bu faktörün eli rahatlattığı belirtildi. Teknik heyet, problemin çözümleneceğine inanıyor.

REKOR KIRDI

Bu sezon Trabzonspor'un skor yükünü çeken Ernest Muçi, 14 gol-7 asistle 21 gole doğrudan katkı sağladı. Bordo-mavili formayla kariyer rekorunu kırdı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
