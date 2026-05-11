Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA, final maçlarının hakemlerini açıkladı!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 16:59 Son Güncelleme: 11.05.2026 17:00

UEFA, final maçlarının hakemlerini açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA
UEFA, final maçlarının hakemlerini açıkladı!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma 30 Mayıs Cumartesi günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Kupanın finali 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş Park'ta Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak.

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Konferans Ligi finalini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Karşılaşma 27 Mayıs Çarşamba günü, Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA AVRUPA LİGİ #UEFA KONFERANS LİGİ #CRYSTAL PALACE #RAYO VALLECANO #ASTON VİLLA #FREİBURG #PARİS SAİNT GERMAİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA, final maçlarının hakemlerini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA