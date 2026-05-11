Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım
Giriş Tarihi: 11.05.2026

Eldivenlerini şampiyonluk kupasının yanına koyan milli kaleci, gönderisinde bordo-mavili eski takımını hedef aldı

Uğurcan Çakır, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma "Şampiyon Galatasaray" notunu düştü. Deneyimli kalecinin kullandığı görselde eldivenlerini şampiyonluk kupasının yanına bıraktığı görüldü. Bu görsel, Trabzonspor'a gönderme olarak yorumlandı. Bordo-mavililer, G.Saray'ın Frankfurt'a 5-1 mağlup olduğu müsabaka sonrası Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçıyla ilgili paylaşım yapmış ve kaleci eldivenlerinin çöp kutusunun yanında olduğu bir görsel kullanmıştı. Trabzonspor'un bu postu, Uğurcan Çakır'a yönelik yaptığı ileri sürülmüştü. Konu hakkında kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Uğurcan, "Yok, yok, güzel bir fotoğraf, o yüzden paylaştım" dedi.
#UĞURCAN ÇAKIR #TRABZONSPOR #GALATASARAY

