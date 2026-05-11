Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım

Uğurcan Çakır
, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma "Şampiyon Galatasaray"
notunu düştü. Deneyimli kalecinin kullandığı görselde eldivenlerini şampiyonluk kupasının yanına bıraktığı görüldü. Bu görsel, Trabzonspor
'a gönderme olarak yorumlandı. Bordo-mavililer, G.Saray'ın Frankfurt'a 5-1 mağlup olduğu müsabaka sonrası Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçıyla ilgili paylaşım yapmış ve kaleci eldivenlerinin çöp kutusunun yanında olduğu bir görsel kullanmıştı
. Trabzonspor'un bu postu, Uğurcan Çakır'a yönelik yaptığı ileri sürülmüştü. Konu hakkında kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Uğurcan, "Yok, yok, güzel bir fotoğraf, o yüzden paylaştım"
dedi.