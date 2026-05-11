Yapabileceğiniz tek şey denemek!

Giriş Tarihi: 11.05.2026

Osimhen’den ezeli rakiplere sert mesaj: “Önümüzdeki sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Siz çalışmaya devam edin ama bizi asla durduramazsınız.”

G.Saray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sosyal medyada yayın açarak gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi. Golcü futbolcunun açıklamaları: "Şampiyon başka bir takım olunca sıkıcı oluyor. Onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. Bu yüzden kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Siz sadece deniyorsunuz, denemeye de devam edin. Çalışın… Yapabileceğiniz tek şey bu. İstanbul bizim. Önümüzdeki sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Ne yaparsanız yapın bizi durduramazsınız, durduramayacaksınız. Türkiye Ligi'ni yıllardır dünyaya tanıtıyoruz. Ülkeyi de ligi de fark edilir hale getiriyoruz.''

BARIŞ ALPER, AFRİKALI GİBİ
''Gelecek sezon daha da iyi olup Galatasaray'ı daha iyi temsil edeceğiz. Barış Alper sanki Afrikalı biri gibi oynuyor. Onda o içgüdü var. Bu adam inanılmaz aç. Gerçekten fazla güçlü. Buraya ilk geldiğimde onun nasıl oynadığını ve gördüm ve Dries'e de söyledim."

KAVUKCU: 150 MİLYON EURO'YA ONU SATMAM!
Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen kulüplerden 150 milyon Euro talep ettiği konuşulurken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan iddialara yanıt geldi: "Victor Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satar mısın? Ben Abdullah Kavukcu olarak satmam ama son karar başkanımız ve yönetim kurulumuzundur. Osimhen şu anda bizimle beraber. Herhangi bir görüşme yapmadık. Ne transfer ne de teklif… Bunlara bakmadık bile… Zaten herkes onu izleme altına alıyor."

