Barça’nın yıldızı Yamal Filistin bayrağı açtı!

El Clasico'da Real Madrid
'i 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Barcelona
, dün şehirde zaferini kutladı. Üstü açık otobüsle tur atan ve mutluluklarını taraftarlarla paylaşan futbolculardan en dikkat çeken ise takımın yıldızı Lamine Yamal
'dı. Bu sezon 45 maça çıkan, 24 gol ve 18 asistle büyük bir başarı yakalayan
İspanyol kanat oyuncusu, İsrail'in soykırımı altındaki Filistin
halkına destek amacıyla Filistin bayrağı açtı. 18 yaşındaki futbolcu uzun süre Filistin bayrağını sallarken, daha sonra üzerinde "Allah'a şükür Madritista değilim" yazılı formayı taraftarlara gösterdi. Barcelona, La Liga'da bitime üç hafta kala 91 puanla, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etmişti.