Bir kupadan fazlası

Trabzonspor yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ne rakip olacak.
Ankara'daki maçı geçerse finalde Konyaspor ile karşılaşacak… 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak büyük finalde kupayı kaldırmak bordo-mavililerin gelecek sezon planlaması için büyük önem taşıyor.
Sezonu 3. bitirmeyi garantileyen Fırtına zaten Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Ancak Ziraat Türkiye Kupası
şampiyonu olarak Avrupa biletini alırsa birçok avantajı da cebine koyacak. Sezonu 23 Temmuz yerine 20 Ağustos'ta açacak. Kupa kaybedilirse Ajax, Braga ve Olympiakos gibi güçlü rakiplerle eşleşme tehlikesi var. Kazanması halinde Rangers, Celtic ve RB Salzburg gibi takımların yer alacağı farklı bir rotaya girilecek.
Kısacası kupa finali, Trabzonspor'un yeni sezon kaderini doğrudan belirleyecek.
MALİNOVSKYİ'NİN İMZASI 3 YILLIK
Trabzonspor'un el sıkıştığı Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi'nin sözleşme detayları ortaya çıktı. Genoa ile kontratı haziranda bitecek oyuncunun, bordo-mavililere 3 yıllık imza attığı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu, yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret kazanacak.