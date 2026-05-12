Bodrum final için avantajı kaptı

Giriş Tarihi: 12.05.2026

Erzurumspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off'unda yarı final ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 22. dakikasında Bodrum FK penaltı kazandı. Atışı kullanan Taulant Seferi, kaleci İbrahim Sehic'i geçemedi. 65'te ise Ali Aytemur, Hotic'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi. Müsabakanın rövanşı, cuma günü saat 20.00'de Çorum'da oynanacak. Eşleşmenin galibi, playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Konya'da Esenler Erokspor ile kozlarını paylaşacak.
