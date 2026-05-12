Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik

Giriş Tarihi: 12.05.2026

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüştü, 26. şampiyonluktan dolayı Galatasaray camiasını kutladı

Süper Lig'de 26. şampiyonluğuna ulaşan G.Saray'da kutlama hazırlıkları yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk ile telefonda görüştü. Antalyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından "Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" paylaşımı yapan Erdoğan dün de telefonla aradı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ismi Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.
