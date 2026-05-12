Galatasaray, şampiyonluğu 15 Mayıs’ta taraftarıyla kutlayacak!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kutlamaların tarihini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk kutlamalarının 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te RAMS Park'ta yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre taraftarlar, GSPlus uygulamasını indirip, daha sonra GS taraftar Passo kartı veya Passo üyelikleriyle passo.com.tr ve Passo uygulamasından şampiyonluk kutlamasına bilet satın alabilecek.

Şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları şöyle:

Saha içi paketi: 19 bin 50 lira

Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira

Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira

Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira

Galatasaray, sezonu 17 Mayıs Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.

