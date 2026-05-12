Galatasaray’a bomba sözler!

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım
, G.Saray kulübünün şampiyonluk sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşım için sert bir açıklama yayınladı. Yıldırım, 'şike' imasına tepki göstererek, "Fenerbahçe
'ye yönelik yapılan bu çirkin ve haddini aşan imaları şiddetle kınıyoruz. Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların önce kendi tarihlerine bakmalarını tavsiye ederiz.
Fenerbahçemizin tarihte hiçbir zaman şike yapmadığı mahkeme kararıyla ve tescilli resmi yayınlarla ortadadır. Sizler için geçmişte söylediklerimiz ve mahkemelerde beraat
ettiğimiz sözlerimiz aşağıdadır; "Aziz Yıldırım şike yapmadı. Ama Galatasaray
şike yaptı. Hepimizin gözü önünde", "Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0'ı unuttu mu herkes... Arabalar"... Kamuoyunun özellikle şunu bilmesini isteriz;
2026-2027 sezonu itibarıyla, artık karşısında bölünmüş, parçalanmış bir camia değil, gerektiğinde tek yumruk olmayı bilen büyük Fenerbahçe camiasını bulacaksınız. Bizim Fenerbahçemiz" ifadelerini kullandı.
ÖNCE SEÇİM, SONRA TEKNİK DİREKTÖR!
Aziz Yıldırım, transfer konusu ve seçilmesi halinde çalışacağı teknik direktör hakkında açıklamalarda bulundu. Seçimden sonra isimleri duyuracağını vurgulayan Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak. Belki anlaşmalar da yapacağız
ama tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım."