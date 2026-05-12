Galatasaray’dan Jhon Duran kararı!

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia ediliyordu.
Sarı-kırmızılıların şampiyonluk paylaşımlarını beğenerek dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı forvetin transferine dair çarpıcı gelişme ortaya çıktı.
OKAN BURUK'TAN KARAR
Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk'un genç yıldızın özel hayatındaki düzensizlikleri ve istikrarsızlığı nedeniyle şu an için mesafeli yaklaştığı iddia edildi.
Zenit'le kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jhon Duran, Rusya Ligi'nde sadece 6 maça çıktı ve 1 gol atabildi.