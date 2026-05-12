Göztepe, dış saha performansıyla geçen sezona fark attı

Giriş Tarihi: 12.05.2026 11:53

Göztepe, geçtiğimiz sezon dış sahada 14 puan toplarken, bu sezon bir maç eksiğine rağmen 24 puana ulaşarak önemli bir gelişim kaydetti.

İHA
Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de dış sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon deplasmanda 3 galibiyet alarak 14 puan toplayan İzmir ekibi, bu sezon ise bu performansını büyük ölçüde artırdı.

Sarı-kırmızılılar, Samsunspor ile oynanacak deplasman maçı öncesinde 6 galibiyetle 24 puana ulaştı ve böylece geçtiğimiz sezona göre dış sahada 10 puanlık artış yakaladı. Bir maç eksiği bulunmasına rağmen elde edilen bu sonuçlar, takımın deplasman performansındaki yükselişi ortaya koydu.
Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Samsunspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak hem Avrupa hedefini sürdürmeyi hem de dış sahadaki başarılı grafiğini devam ettirmeyi hedefliyor.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINI KAYBETMEDİ

Göztepe, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla dikkat çekerken, son 3 dış saha maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Kocaelispor ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalardan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni ise mağlup etmeyi başardı.
İzmir ekibi, hafta sonu oynanacak Samsunspor maçını da kazanarak 2025-2026 sezonunu deplasman galibiyetiyle tamamlamayı hedefliyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
