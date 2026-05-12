Giriş Tarihi: 12.05.2026

Hayali Atletico Madrid

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğa ulaştı. Daha önce Eyüpspor'un başında 1. Lig'da zafere uzanan 39 yaşındaki teknik adam, kupa sayısını 2 yaptı. 1 Temmuz 2025'te imza attığı Shakhtar Donetsk'te Konferans Ligi'nde takımını yarı finale kadar taşıyan ve taraftarların sevgilisi olan Turan, hayallerine doğru koşuyor. Başarılı ismin hedefi, futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Atletico Madrid'in hocası olmak... Planlarını buna göre yapan genç teknik direktörün, Shakhtar ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek. 48 maçta 2.10 puan ortalamasına sahip Turan, şampiyonluk sonrası "Beni kabul ettikleri ve her gün yanımda oldukları için Ukrayna halkına sonsuz minnettarım. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, her seferinde yüzlerindeki gülümsemeleri, kucaklaşmalarını, samimiyetlerini görmek kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güzel" dedi.

#ATLETİCO MADRİD #SHAKHTAR DONETSK #ARDA TURAN #UKRAYNA

