‘İcardi gidiyor fotoğraf çektirin’

Galatasaray
'da sözleşmesi sona ermek üzere olan Mauro İcardi
'ye takım arkadaşları 'gitti' gözüyle bakıyor. İstanbul'daki eşyalarını Milano'ya yollamaya başlayan İcardi, yeni sezon planlamasında olmadığını anladı. Bu karara üzülen Arjantinli yıldız, şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçından sonra duygusal anlar yaşadı.
Yönetime kırgın olan İcardi, takım arkadaşlarının uzattığı bayrağı tutmak istemedi. Tribünlerin üçlü isteğini geri çevirmeyen yıldız oyuncu, sevgilisi China Suarez
'i saha içine çağırıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Takım arkadaşları ve kulüp personeli ise sahada kutlamalara katılan eş ve çocuklarını İcardi'ye doğru yönlendirip "Hatıra fotoğrafınız olsun"
dedi. Bu arada menajeri İstanbul'a davet edilse de İcardi ile yolların ayrılması bekleniyor.