İcardi kriz çıkardı Abdülkerim dümene geçti

Tarih 18 Eylül 2025... Yer Almanya... Milli takımında sakatlanan Osimhen'den yoksun Galatasaray
'ın Frankfurt 11'inde İcardi yoktu. Osimhen'in olmadığı maçta yedek kalmasına sinirlenen Arjantinli yıldız tepki gösterdi. Okan Buruk ise hareketsiz olduğu gerekçesiyle İcardi yerine Barış Alper'i tercih etti.
Barış, Galatasaray 1-0 önde iken kale ağzından topu auta atmasaydı hocasını haklı çıkaracaktı ancak peş peşe bireysel hatalarla 5-1'lik farklı yenilgi geldi.
BAŞARININ SIRRI DERT DİNLEME ODASI!
Muslera'nın ayrılığı sonrası kaptanlık pazubendi İcardi'ye geçti ancak takım içi liderlik görevini Abdülkerim Bardakcı üstlendi. Cezalı olduğu deplasmanda takımı yalnız bırakmayan, kamplarda odasında derdi olan yerli-yabancı her oyuncuyu ağırlayan Abdülkerim, saha içindeki istikrarını da korumasını bildi. Bankosu olduğu Milli Takım'la birlikte 1 sezonda şimdiden 52 maçı gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖZLENEN ASLAN
Avrupa'da başarıyı özleyen Galatasaray, bu sezon önceliğini Süper Lig yerine Şampiyonlar Ligi
'ne verdi. Liverpool'un ardından iç sahada Bodo/Glimt, deplasmanda Ajax mağlup edildi.
Atanı Osimhen, tutanı Uğurcan olan Aslan tekrar kendisini Avrupa'ya hatırlattı.
FENERBAHÇE BU KEZ MOTİVE ETMEDİ!
Ali Koç ve Mourinho döneminde tavan yapan tansiyonu yeni başkan Sadettin Saran ve Tedesco düşürdü. Fenerbahçe, bir anlamda Galatasaray'ı motive etmedi ve sarı-kırmızılılar, bu sezon daha fazla puan yitirdi.
Sağ bek ve sol beki olmadan Kadıköy'e giden Aslan'ın, liderliği kaybetme ihtimali vardı. Okan Buruk
yine deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybetmedi. Sane'nin golüyle galibiyete yaklaşan Buruk, maç sonu "Canımızı zor kurtardık!" diyerek beraberliğin faturasını hakem Yasin Kol'a kesti.
SALAH, ASLANTEPE'YE HAYRAN KALDI!
Üst üste üç şampiyonluğu, Frankfurt hezimeti bir anda unutturdu! Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki rakip Liverpool'du. Eleştiriler yine Okan Buruk'u motive etti. İngiliz devine özel plan hazırlayan Buruk, sezona formsuz başlayan yeni transferi Sane'yi kulübeye çekti. 50 bini aşkın taraftar öyle ateşli bir atmosfer oluşturdu ki Salah'tan uzun yıllar Premier Lig'de rakip olduğu İlkay'a, "Her maçınız böyle mi oluyor?" sorusu geldi. Bu arada İlkay, Galatasaray kariyerindeki en iyi futbolunu o akşam oynadı. Barış Alper
penaltıyı aldı, Osimhen hata yapmadı ve 1-0'lık Liverpool zaferiyle camia havaya girdi.
UĞURCAN TAM İSABET!
14 sene başarıyla Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera'nın gözü arkada kalmadı! Uğurcan Çakır, Galatasaray'a gelir gelmez sergilediği performansla Uruguaylı efsanenin boşluğunu doldurdu.
Evinin alt katını spor salonuna çeviren ve her gün çift antrenman yapan milli file bekçisi, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kalitesini gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarların yaz başında alınmasını çok istediği Ederson'un Fenerbahçe'ye; Uğurcan'ın ise Galatasaray'a gitmesi belki de şampiyonluğun en önemli kırılma anlarından biriydi.
BURUK'UN JOKERLERİ: 1-BARIŞ ALPER 2-SALLAİ
Suudi Arabistan'a gitmesine izin vermediği Barış Alper'e göre Şampiyonlar Ligi planlamasını yapan Okan Buruk, yanılmadı. Liverpool, Ajax ve Juventus maçlarını çözen Barış, 12 gol-14 asistle sezona damgasını vurdu. Okan Buruk'un diğer gözdesi Sallai ise önce Singo, sonra Sacha Boey gelmesine rağmen sağ bekte devam etti; 46 maçta 1 gol-4 asistle hocası Buruk'u mahcup etmedi.
SAKATLIK KÂBUSU VE DAR KADRO FATURASI
Osimhen, Uğurcan ve Singo'ya 135 milyon Euro harcayan Galatasaray, yedek kulübesini güçlendirmedi. Singo başta olmak üzere Osimhen, Jakobs, Lemina ve İlkay sakatlıklar yaşadı, Eren'e hak mahrumiyeti cezası çıkınca ilk 11'e yazılacak oyuncu kalmadı. Amed'e son anda gitmeyen Kazımcan sezonun piyangosu oldu. Gençlerbirliği maçını çeviren Kazımcan'ın aksine genç Arda Ünyay ise kulübeden beklenen katkıyı yapamadı ve rahat gözüken US Gilloise maçı kaybedildi.
