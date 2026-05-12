İşte çöküşün hikâyesi

Süper Lig
'de 2025- 26 sezonunun resmi olarak bitmesine bir maç kaldı… Şampiyonluk ipini Galatasaray göğüslerken yokları oynayan Beşiktaş
'ın yarışı 4. sırada tamamlaması kesinleşti. Bu sezona önce Avrupa sonra Konferans Ligi'nden elenerek başlayan Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yerine Sergen Yalçın'ı getirdi ancak lige erken havlu atmanın, kupaya yarı finalde veda etmenin önüne geçilemedi. Kartal ligde derbi bile kazanamadı.
NE İSTİKRAR NE BAŞARI VAR
Geride kalan 5 sezon içerisinde Beşiktaş'ın tablosu, hem kadro hem de teknik adam noktasında istikrarsızlığı ortaya koydu. Bu sürede A takıma 71 oyuncu dahil etti, sadece bonservise 225 milyon Euro ödedi ama sonuç alamadı. Söz konusu süreçte tam 10 hoca sahaya çıktı. Sürekli olarak teknik adam değişikliğinin olduğu siyah-beyazlılar, 4 farklı sportif direktör ya da futbol koordinatörü ile çalıştı.
ZİRVEYE BİLE YAKLAŞAMADI
Beşiktaş, 2020-21'den bu yana Süper Lig'in zirvesine yaklaşamadı. Siyah-beyazlılar, 1'ini Trabzonspor, 4'ünü ise Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği dönemlerde liderin tam 129 puan gerisinde kaldı.
Bu da 43 maç anlamına gelirken, ortaya çıkan bu görüntü Beşiktaş'ın durumunun özeti oldu. Siyah-beyazlılar bu sezon 18 puan geriye düşerken, en az farkı 2022-23'te 10 puan ile gördü.
En ciddi fark ise 2023-24'te oluştu, 102 puanla Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonu 56 puan ile 6. sırada bitirmişti.
GÖRÜŞ / FATİH DOĞAN
SERGEN YALÇIN'IN ESERİ
Beşiktaş'ta 2012-13 sezonu 'Feda'
sezonuydu. Yıldızlar gönderilmiş, takım Samet Aybaba'ya emanet edilmiş, bonservissiz, genç yıldızlar ve altyapıdan isimlerle lige girilmişti. Kadroda kimler mi vardı; Cenk Gönen, Hilbert, Sivok, Veli Kavlak, Necip Uysal, Holosko, Mustafa Pektemek, Erkan Kaş, Hasan Türk, Gökhan Süzen....
Beşiktaş o sezon ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci, sezonu ise 58 puanla Galatasaray (71) ve Fenerbahçe'nin (61) ardından 3. bitirmişti. Bunu niye mi yazdım; çünkü Beşiktaş markası en kötü dönemde bile üçüncü olur... Sürekli tüketen bir futbol toplumu olduk. Başarıyı sadece yıldız transferi sanan herkese o günler mesaj olsun. Beşiktaş'ın güçlü kadrolardan önce, güçlü bir stratejiye ve onu yönetebilecek beyinlere ihtiyacı var. Beşiktaş'taki çöküş Sergen Yalçın'ın şampiyon olduğu kadroya 10 transfer yapıp, Şampiyonlar Ligi'ne sıfır çekip elendikten sonra "Ben gidiyorum" demesiyle başladı.
O gün bugündür, Beşiktaş'ta sorunlar ve yanlışlar kartopu gibi büyüyor. Bunun önüne geçecek bir futbol aklı ortaya konması gerekiyor. Hem geliştiren hem de geliştirirken yarıştıran bir teknik anlayışa ihtiyaç var.