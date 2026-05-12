Kutlama cuma günü!

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı Süper Lig şampiyonluğunu taraftarı önünde kutlayarak kupasını kaldırmaya hazırlanan Galatasaray
'ın programı belli oldu. Yarın yapılması beklenen törenin hava durumu, yağmur ihtimali ve ertesi günkü iş durumu düşünülerek cuma gününe alındığı açıklandı.
RAMS Park'ta düzenlenecek kupa törenindeki planlamaya göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek stadyuma gelecek. Sahnede havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları yer alacak.
MOR FORMA GELİYOR
Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği parçalı forma sosyal medyaya düştü. Klasik şekilde dizayn edilen forma bisiklet yaka olacak. Puma tarafı, ürünü sezonun son maçına yetiştiremedi. Yeni formalarda 5 yıldız yan yana şekilde dizilecek. Deplasman forması yine düz ve sade beyaz olacak. Alternatif üçüncü formanın ise mor renge yakın olacağı öğrenildi.