Okan Buruk hizmete devam edecek

G.Saray Başkanı Dursun Özbek
, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan teknik direktör Okan Buruk
hakkındaki soruya Özbek şöyle cevap verdi: "Okan hoca başarılı bir teknik direktör. 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray
'ın çocuğu. Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia olarak Okan hocayı çok seviyoruz. Okan hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."
TATİL YAPMAYACAĞIM
"Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi için teknik ekip ve scout ekibimizle ne eksiğimiz var ise tamamlamak için harekete geçtik. Bu sezon elde ettiğimiz başarının üstüne çıkmak istiyoruz. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak olacak. Tatil yapmayacağım."
İCARDİ İLE GÖRÜŞECEĞİM
"Sezon sonu geliyor. İcardi'nin katkısı çok büyük, bir nesli G.Saraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi
bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."