Real Madrid iddiaları sonrası Mourinho’dan açıklama: “Sözleşme uzatmam”

Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:07

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, geleceğine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Adı Real Madrid ile anılan Jose Mourinho, Benfica'daki geleceğine dair konuştu. Portekizli teknik adam, Benfica ile sözleşme uzatmayacağını açıkladı.

SÖZLEŞME UZATACAK MI?

"Mart ayında Benfica'da kalmak istediğinizi ve sözleşmenize saygı duyduğunuzu, ayrıca kulüp size sözleşme uzatma teklif ederse bunu tereddütsüz imzalayacağınızı söylemiştiniz. Yaşanan olayların ardından sözleşme uzatma teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna Mourinho, "Hayır." cevabını verdi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Mart ayında söylediklerim, Mart ayında söylendi. Geleceğimle ilgili sorulara pazartesi günü cevap verebileceğim." açıklamasında bulundu.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, ligde sezonun son maçına cumartesi günü Estoril karşısında çıkacak.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

Real Madrid ile adı anılan Mourinho'nun, Benfica ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek ancak sözleşmede fesih maddesi var. 2025-26 sezonunun son maçıyla birlikte 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

