Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son aday Buendia
Giriş Tarihi: 12.05.2026

Son aday Buendia

G.Saray, 10 numaraya takviye için tüm adayları değerlendiriyor. Aston Villa, Sara’yı isterken, Aslan da İngilizlerin 10 numarasını gözüne kestirdi. Buendia için nabız yoklayan Cimbom, 2 kanatta da oynayabilen Arjantinli için fiyat sordu

MEHMET ÖZCAN
Son aday Buendia
  • ABONE OL
Aston Villa'nın talip olduğu Gabriel Sara'ya 40 milyon Euro değer biçen Galatasaray, İngiliz ekibinin 10 numarasına göz koydu: Emiliano Buendia. Bu sezon 50 maça çıkan Buendia, 10 golünü 8 asistle süsledi. Arjantinli yıldız, yeni sezon için 10 numara arayan Aslan'ın gündemine girdi. Mertens'in boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılılara bir süre önce menajerlerden Szymanski önerisi gelmişti. Eski Fenerbahçeli Szymanski'yi son seçenek olarak gören Galatasaray cephesi, Aston Villa'da iyi bir sezon geçiren Emiliano Buendia ile ilgileniyor. İngiliz ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncu, 10 numara dışında sağ ve sol açık olarak görev yapabiliyor. Bu sezon sırasıyla İlkay, Sara ve Yunus'u forvet arkasında kullanan Okan Buruk, yeni sezon planlamasında 10 numara takviyesi istiyor.

SİLVA HEP LİSTE BAŞI
Transferde ilk adımı geçen sezon Sane'de olduğu gibi sansasyonel bir şekilde atmak isteyen G.Saray, Bernardo Silva için masaya oturmuştu. Manchester City ile yollarını ayıracak olan Portekizli yıldıza 3 yıllık 50 milyon Euro'yu bulan bir teklif sunuldu. 31 yaşındaki oyuncu, 10 numara bölgesine yapılacak takviye için ilk sıradaki yerini koruyor. Ancak yönetim, farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

#ASTON VİLLA #GALATASARAY #GABRİEL SARA #BERNARDO SİLVA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son aday Buendia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA