Torreira’dan zeytin dalı!

Galatasaray
'da 4. sezonunda dördüncü şampiyonluk kupasına ulaşan Lucas Torreira
'nın, sezon sonunda ayrılmak istediği iddiaları sık sık gündeme gelmişti. Uruguaylı futbolcunun ülkesine dönmeyi planladığı ve ailesine daha yakın olmak için bu kararı aldığı yazılırken Torreira ise geri adım attı. 30 yaşındaki orta saha, 30 Haziran 2028'e kadar sürecek kontratının yenilenmesini istiyor.
Yıllık ücretinin 5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini talep eden Torreira, ara dönemdeki ayrılık kararından da vazgeçti. Yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum, aile olarak kötü bir dönemden geçiyorduk. Ama şimdi hepimiz daha iyiyiz. G.Saray'da kariyerime devam etmek istiyorum"
diyerek zeytin dalı uzattı.