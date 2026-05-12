Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor - Gençlerbirliği rekabetinde 86'ncı randevu
Giriş Tarihi: 12.05.2026 11:45

Trabzonspor - Gençlerbirliği rekabetinde 86'ncı randevu

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde yarın yapacakları maçla 86'ncı üncü kez karşı karşıya gelecek.

DHA
Trabzonspor - Gençlerbirliği rekabetinde 86’ncı randevu
  • ABONE OL

Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. İki takım yarınki maçla birlikte 86'ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki rekabet 1970 yılında 2'nci Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 73'ü Süper Lig, 6'sı 2'nci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 85 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 49, Gençlerbirliği'nin 14 galibiyeti bulunurken 22 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği filelerine 167 gol gönderirken, kalesinde 82 gol gördü.

#TÜRKİYE KUPASI #SÜPER LİG #GENÇLERBİRLİĞİ #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor - Gençlerbirliği rekabetinde 86'ncı randevu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA